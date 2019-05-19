Зв’язала і побив молотком: на Львівщині жінка по-звірячому скалічила дівчинку-сироту

На Львівщині жінка проломила череп 10-річній дівчинці-сироті.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, причиною інциденту нібито став конфлікт дитини з дочкою жінки.

27-річна зловмисниця заманила дитини в квартиру, жорстоко побила молотком і табуретом по голові, зв’язала і залишила на всю ніч одну.

За словами медиків, у дитини контузія і безліч переломів, проте мозок не постраждав.

Жінка раніше була судима за вбивство вітчима, три місяці тому вона вийшла з в’язниці. Поліція проводить розслідування по справі очікується суд.