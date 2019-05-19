Трамп требует расследовать коррупционный скандал Байдена с Китаем

Скандал между Украиной и Байденом на этой неделе закончился.

Итак, что будет следующим большим событием для Трампа и правой медиа-машины?

Читайте также: ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЯ 2019: КТО ПОБЕДИЛ?

Ответ кажется очевиден: скандал между Китаем и Байденом.

В предварительном просмотре воскресного интервью со Стивом Хилтоном из «Фокс Ньюс» Трамп потребовал провести расследование очевидных связей бывшего вице-президента с Китаем. Утверждения о том, что Хантер Байден воспользовался положением своего отца, чтобы подписать выгодную коммерческую сделку с Банком Китая, по-видимому, вытекают из книги Питера Швейцера «Секретные империи», опубликованной в 2018 году, которую Швицер выдвигал на этой неделе.

«Разве вы не думаете, что это должно быть расследовано?» – спросил Хилтон в причудливой попытке убедить президента требовать дополнительных расследований политического оппонента. «Эта финансовая связь – китайское правительство вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена?»

«100 процентов», ответил Трамп, добавив: «Это позор».

«А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай – наш огромный конкурент. Они хотят захватить мир », – добавил президент.

Замечания Трампа появились на следующий день после того, как генеральный эквивалент украинского прокурора заявил, что он не расследует дело Байдена, и у него нет никаких оснований подозревать, что он или его сын Хантер совершили правонарушение. Это заявление опровергло повествование, выдвинутое адвокатом Трампа Руди Джулиани, который отменил запланированную миссию в Украине на прошлой неделе.

Источник: ТРМ