Скандал между Украиной и Байденом на этой неделе закончился.
Итак, что будет следующим большим событием для Трампа и правой медиа-машины?
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Ответ кажется очевиден: скандал между Китаем и Байденом.
В предварительном просмотре воскресного интервью со Стивом Хилтоном из «Фокс Ньюс» Трамп потребовал провести расследование очевидных связей бывшего вице-президента с Китаем. Утверждения о том, что Хантер Байден воспользовался положением своего отца, чтобы подписать выгодную коммерческую сделку с Банком Китая, по-видимому, вытекают из книги Питера Швейцера «Секретные империи», опубликованной в 2018 году, которую Швицер выдвигал на этой неделе.
«Разве вы не думаете, что это должно быть расследовано?» – спросил Хилтон в причудливой попытке убедить президента требовать дополнительных расследований политического оппонента. «Эта финансовая связь – китайское правительство вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена?»
«100 процентов», ответил Трамп, добавив: «Это позор».
«А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай – наш огромный конкурент. Они хотят захватить мир », – добавил президент.
Замечания Трампа появились на следующий день после того, как генеральный эквивалент украинского прокурора заявил, что он не расследует дело Байдена, и у него нет никаких оснований подозревать, что он или его сын Хантер совершили правонарушение. Это заявление опровергло повествование, выдвинутое адвокатом Трампа Руди Джулиани, который отменил запланированную миссию в Украине на прошлой неделе.
Источник: ТРМ