У небі над штатом Огайо чоловік зняв на відео НЛО

Напередодні чоловік з США летів над Каліфорнією, як раптом помітив незвичайний об’єкт, який спершу прийняв за торпеду.

Літак у цей час прлетал над штатом Огайо.

Автор відео уточнив, що зумів зняти НЛО по одній, але дуже простий причина – його улюблене заняття — це знімати панораму на великій висоті.

Відгуки про відео вразили різноманітністю: мовляв, автор зміг зняти справжній корабель інопланетян, Але знайшлися й ті, хто припустив, що це була або ракета, або дрон. Але дрони не можуть літати на такій висоті. Виходить, на відео і справді потрапило НЛО або корабель інопланетян.

: znaj.ua

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