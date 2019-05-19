4 звички, які можуть бути згубними для мозку

Фахівці вказали на звички, які підривають здоров’я ЦНС і збільшують ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Не снідати. Багато людей кажуть, що їм не хочеться їсти вранці. І не їдять. За словами вчених, така звичка може виявитися згубною для мозку. Коли людина не їсть вранці, його мозок не отримує цінних поживних речовин на початку дня. Дефіцит вітамінів та інших нутрієнтів послаблює його функції.

Куріння. Звичка курити значно підвищує ризик розвитку деменції (набутого недоумства), або хвороби Альцгеймера. При цьому чим більше курить людина курить, тим вище ризик того, що його мозок може постраждати через розвиток нейродегенеративних процесів. Споживання тютюну негативно впливає на судини, що призводить до поганого кровопостачання мозку. Люди, які курять від половини до однієї пачки в день, мають 37-процентний підвищений ризик розвитку деменції, а ті, хто курить більше однієї – 44-процентний ризик цього захворювання.

Переживати. Погана стресостійкість згубна для мозку, і зі звичкою бурхливо переживати з кожного приводу потрібно обов’язково боротися. Сильний стрес збільшує ризик появи психічних розладів надалі – під його впливом деякі ділянки мозку починають руйнуватися. На думку вчених, одним з найефективніших заходів боротьби зі стресом є спорт.

Їсти солодке. Регулярне споживання солодкого у великій кількості чинить на мозок таке ж негативний вплив, як і постійний стрес. Підвищене споживання цукру сприяє розвитку діабету другого типу, який в свою чергу, є чинником, що підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. На тлі діабету підвищується рівень запалення, що дуже шкідливо для клітин мозку.

: ukrhealth.net