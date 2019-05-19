Відвертий кліп Maruv на пісню Mon amour підкорив глядачів: фанати у захваті

За добу новий кліп Maruv переглянули більше 400 тисяч користувачів

Скандальна українська співачка Maruv (Анна Корсун) представила відвертий кліп на свою нову пісню “Mon Amour”.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, відеоробота українки з’явилася на офіційному Youtube-каналі в п’ятницю, 17 травня, і вже набрала більше 400 тисяч переглядів.

У записі нової композиції співачки брав участь відомий швейцарський діджей Mosimann, який також з’явився в ролику.

У новому кліпі Maruv не зрадила своєму провокаційному стилю – кліп вийшов відвертим і зухвалим. У ньому хлопці і дівчата постали напівоголеними, а ама співачка продемонструвала нову зачіску – її волосся з темного перетворилося на біле.

Варто відзначити, що в кліпі на пісню “Mon Amour” Maruv з’явилася в новому амплуа, примірявши образ балерини в пуантах біля пілону.

Фанати співачки зустріли її новий кліп із захопленням.

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