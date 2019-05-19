Дощі наступають: актуальний прогноз погоди на неділю в Україні

У неділю, 19 травня, в Україні знову трохи похолодає і почнуться дощі. Про це повідомляють на сайті Укргідрометцентру.

Опади у вигляді дощу обіцяють у західних регіонах, а також у Вінницькій, Одеській областях і в Криму.

Там пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів за Цельсієм; на півдні до 18 градусів тепла. Вдень у західних областях +18…+24, на решті території +21…+26.

У південних і центральних областях обіцяють температуру повітря до +29 градусів, а в Карпатах вночі 7-12 градусів тепла, вдень +11…+16. У Києві на 19 травня опадів не прогнозують. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до +12…+14 градусів, вдень термометри покажуть +23…+25.