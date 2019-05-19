Вчені створили корисну бактерію з штучної ДНК

Біологи з Кембріджського університету створили штам кишкової палички Escherichia coli, геном якої був радикально змінений і штучно синтезований.

Молекула ДНК зберігає біологічну інформацію у вигляді генетичного коду, що складається з послідовності нуклеотидів. Нуклеїнові кислоти A, C, T, G об’єднуються в 64 комбінації трилітерних «слів», так званих кодонов, які відповідають за синтез білків. Майже всі живі організми, від медузи до людини, мають 64 кодона, при цьому деякі з них виконують одні і ті ж функції.

Вивчаючи синтез білка кишкової палички, вченим вдалося виявити взаємозамінні кодони і «урізати» генетичний код, а потім по частинах синтезувати його хімічно. У записі код займає 970 сторінок формату А4. Це найбільший штучний геном з коли-небудь створених.

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«До останнього ми не знали точно, можна зробити геном таким великим і чи можна його змінити так сильно», — каже експерт з синтетичної біології Джейсон Чин.

За його словами, результати дослідження можуть бути використані у фармацевтичній промисловості для створення «лікувальних» бактерій із заданими властивостями, наприклад, стійкість до вірусів.

«Навколо Світу. Україна» писав про 8 наукових відкриттях, перевернули світ.

За матеріалами «Фокус»

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