Майбутнє України, після повернення олігарха Коломойського та інавгурації Зеленського, може бути описано короткою тезою-дилемою. Для себе я визначаю так: «Міцний горішок ЗЕ або Лускунчик КО?»

Перетвориться Зеленський Міцний горішок? Трансформується він з бесхребетного, що випав в осад Брюса Вілліса (на початку фільму) на цього героя?

У відомому бойовику Брюс початку бігає і виконує те, що «Саймон (в нашому випадку Коломойський) говорить», але потім зривається, пре проти нього і ставить тіньового магната на місце. Станеться це з Зеленським? Чи Коломойський покладе цей горішок на свій олігархічний зуб і з тріском розчавить?

Ця метафора з популярного бойовика «Міцний орешик 3. Відплата». Погодьтеся, назва ідеально підходить до опису рокіровки Коломойського і Порошенко на українському політичному олімпі. Саме там звучить страшна фраза «Саймон говорить!», після якої Брюс Вілліс (разом зі своїм милим чорношкірим іншому) носиться в піні і виконує інструкції Саймона.

Як пізніше з’ясовується, що всі ці слова, які «Саймон говорить» — для відводу очей. Для того, щоб під шумок дорватися до величезних грошей і волокти їх з якогось резервного фонду. Саймон говорить, Брюс Вілліс бігає за його вказівками, а в цей час Саймон і його люди готуються і здійснюють безпрецедентний грабіж…

У сюжеті того фільму Брюс Вілліс розуміє, що під прикриттям розмов Саймона готується крадіжка століття. Він розвертається і починає війну з замовником дивних доручень, з тим, який «Саймон говорить». В цей момент все і починається… На сцені з’являється не хлопчик на побігеньках фінансового ділка, а Міцний горішок!

Коломойський повернувся в Україну. Перед цим він дуже багато говорив. У тому числі прорікав чимало капостей. Про громадянську війну в Україні, про піратів і хапуг з МВФ, про можливість виборів у «ДНР» і т. д.. Стане Зеленський, який оголосив себе бійцем з олігархією, Міцним горішком? Це ми дізнаємося найближчим часом. Тест простий… Буде Зе слухати і виконувати те, що каже КО? Якщо ні — у нього з’явиться шанс стати реально крутим хлопцем.

Другий варіант на цьому перехресті, на жаль, більш ймовірний. Лускунчик, — досвідчений боєць Коломойський, — просто зжере цей свіженький президентський, тим більше багато в чому на його дереві виріс горішок. Нагадаю для покоління Гугл, що Лускунчик — це дитяча іграшка з величезними зубами. Йому в рот кладуть горіхи і легким рухом руки тиснуть на важіль, і величезні зуби розколюють горіхи. Погодьтеся, більш чіткої алегорії для опису олігархів неможливо придумати. Ці хлопці з 90-х розвалили чимало горішків, у них міцні і заточені спеціально під цю справу зуби. Вони — самі що ні на є Лускунчики нашої новітньої історії.

Так що, в принципі варіантів тільки два… Або Зеленський стане раптом Міцним горішком і виконає свої обіцянки, дійсно дистанціюючись від олігархів і демонстративно, радикально від Коломойського, або Лускунчик КО в черговий раз зробить «хрясь» і продемонструє, що горішок зовсім навіть не твердий.

Є, звичайно, ще і третій варіант, що Лускунчик зі своїми страшними зубами вступить у бій з щурячим королем. Цей персонаж у нашій казці, безумовно, з кремлівської, путінської фізіономією. І носиться з ідеєю отримати Україну, як заповітний горіх Кракатук…

Можливо, що Лускунчик битиметься з цим потворним і теж зубастим ФСБ-шних звіром і, перемігши, перетвориться потім у коханого принца. Теоретично є шанс, що з потворною олігархічної іпостасі Коломойський перетвориться на зразок альтруїзму і самовіддачі. Але це вже сюжет з казки, а в реальному житті так трапляється не часто. Однак, я вірю в чудеса і з цікавістю спостерігаю за процесом.

Отже, продовження українського політичного трилера… Другий сезон… Скоро на екранах України та площах країни… «Міцний горішок ЗЕ або Лускунчик КО?»

Геннадій Мохненко