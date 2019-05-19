Європейські ЗМІ назвали можливого винуватця Третьої світової війни

Ізраїль, підштовхуючи США на військовий конфлікт з Іраном, може спровокувати початок Третьої світової війни.

Про це пише австрійське видання Contra Magazin.

Автор публікації пише, що ізраїльська влада підштовхують уряд США на знищення економіки Ірану, а численні санкції проти Тегерана є інструментом для досягнення мети.

До того ж у травні 2018 року США вийшли з іранської ядерної угоди. Після цього Трамп оголосив про введення обмежень на експорт іранської нафти, пообіцявши звести її продажу до нуля. На цьому протистояння не закінчилося. Американський лідер оголосив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією, на що в Ірані відповіли дзеркально.

Далі автор нагадує про те, що ж являє собою Ізраїль у військовому плані.

«Це єдине в світі неоголошене ядерна держава з запасами зброї масового знищення, яке, за оцінками, може містити до 400 ядерних і хімічних боєголовок», – зазначає автор.

Ескалація конфлікту призвело до того, що Вашингтон готовий розгорнути на Близькому Сході 120 тисяч солдатів. Ядерна атака буде сигналізувати про початок Третьої світової війни. Яка це буде відведена роль ізраїльським військовим силам не ясно, але з великою ймовірністю проти Ірану розгорнуться крилаті ракети з німецького підводного флоту, що несуть ядерну зброю, і ракети з бомбардувальної ескадрильї F-35, побудованої в США.

У випадку якщо це станеться, то Іран буде атакований США разом зі своїми союзниками. Така ядерна атака буде сигналізувати про початок Третьої світової війни. Однак такі ядерні держави, такі як Індія і Пакистан, Франція і Великобританія, Китай і Росія, займуть протилежні позиції. Британія, як прихильник режиму Нетаньяху, продовжить двосторонню торгівлю з Ізраїлем дистанційно. Однак Близький Схід в цілому, включаючи Ізраїль, також сильно постраждає, загине більша частина населення. Якщо конфлікт загостриться і пошириться на Європу, втрати можуть досягати сотень тисяч з обох сторін, пише видання.

«Настав час для того, щоб Європейський союз діяв оперативно і рішуче, щоб порвати з американо-ізраїльськими військовими діями, які представляють таку небезпечну загрозу миру у всьому світі. Рада безпеки ООН має негайно втрутитися, щоб уникнути катастрофічної ядерної війни», – зазначив автор статті.