Сергей Лазарев обвинил жюри Евровидения 2019 в предвзятости

​Российский певец Сергей Лазарев выдвинул обвинения в адрес жюри конкурса “Евровидение” в предвзятости: не только по отношению к нему, но и ко всей России. Более того, он отметил, что в связи с разразившимся накануне скандалом Беларусь не смогла дать России ни одного балла.

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Об этом сообщают российские СМИ, цитируя заявление Лазарева, занявшего в итоге только третье место. Певец пожаловался на предвзятость и отметил, что она может касаться не только его лично, но и всей России. Он также отметил скандал с Беларусью, которую отстранили от голосования накануне. Журналисты напомнили, что причиной стала утечка информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Но их слили в Сеть. В наказание организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси, а Россия, по всей вероятности, лишилась 12 баллов.

Источник: Диалог