В России снова возникла аварийная ситуация с самолётом

“Аэрофлот” подтвердил задержку своего самолёта Sukhoi Superjet 100 из Ульяновска в Москву по технической причине. Возникла проблема с гидросистемой. Об этом сообщают .

Компания отправит пассажиров утром на Airbus A320, сообщил представитель компании. В транспортной прокуратуре подтвердили, что проблема возникла с гидросистемой.

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Источник в аэропорту Ульяновска ранее сообщил, что самолёт SSJ100 “Аэрофлота” рейсом Ульяновск – Москва прервал взлёт из-за отказа гидросистемы, пассажиры отказались лететь этим самолетом.

“Рейс SU1389 Ульяновск – Москва задержан по технической причине. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20”, – сказал представитель компании.

“Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании”, – добавил он.

“При выруливании на взлетно-посадочную полосу с пассажирами у самолета Sukhoi Superjet сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Команда приняла решение, что они остаются”, – сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.