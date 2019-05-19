У Молдові шквальний буревій з градом затопила будинки і дороги

По Молдові в суботу, 18 травня, пронісся сильний ураган, що супроводжувався сильними зливами з градом.

В результаті стихійного лиха затоплено сотні будинків і дороги.

Як зазначає Департамент надзвичайних ситуацій при МВС, рятувальні служби країни почали працювати в посиленому режимі. “В результаті минулих в суботу ввечері, 18 травня, рясних дощів з градом та шквалистого вітру були затоплені багато сільськогосподарські угіддя та присадибні ділянки у Дрокиевском, Флорештському, Рышканском, Окницком районах (північ країни), а також у Унгенском районі (центр Молдови)”, – уточнили рятувальники.

Зараз вони проводять постійний моніторинг рівня води в місцевих водоймищах, а в окремих випадках зводять захисні споруди, щоб уникнути прориву дамб водосховищ. Пройшли проливні дощі з градом зруйнували і окремі ділянки автомобільних доріг місцевого значення.

Напередодні Метеорологічна служба Молдови попередила про “жовтому” рівень небезпеки проливних дощів з градом і ураганному вітрі. За даними метеорологів, в окремих регіонах Молдови негода триватиме і в неділю.