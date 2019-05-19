19 мая пройдёт репетиция инаугурации. Зеленского на ней не будет

В воскресенье, 19 мая, в здании Верховной Рады пройдет репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ИНФОРМАТОР со ссылкой на УНН.

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“Планируется большая репетиция, ближе к вечеру, Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас”, – рассказал источник издания.

Отмечается, что участие в репетиции примут все структуры и ведомства, задействованные в процедуре инаугурации президента. На данный момент под зданием парламента уже есть монтажные элементы, которые используются для обустройства сцены.