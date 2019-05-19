Знищують фігуру: дієтолог назвала небезпечні продукти для жінок

Надмірне вживання солі, цукру, алкоголю та кави здатне завдати відчутної шкоди жіночому організму.

Дієтолог Олена Кален розповіла, що потрібно уникати продуктів, в яких містяться вище перераховані речовини, передає “Канал 24”.

Сіль

Сіль в організмі викликає набряки. Особливо протипоказано її вживання за тиждень перед критичними днями.

Спиртне порушує функціонування яєчників. Також алкогольні напої негативно впливають на формування яйцеклітин, викликаючи їх деструкцію.

Кава разом з чаєм негативно впливають на тканину молочних залоз. Так, кофеїн підвищує рівень пролактину. Велика кількість призводить до надмірного збудження нервової системи і має властивість накопичуватися в яєчниках, також погіршується робота кишечника. Краще пити трав’яний чай, але не більше 1-2 чашок в день.

Цукор

Надлишок цукру в організмі підвищує рівень інсуліну, через що можуть виникнути різні запальні захворювання статевих органів. Також можливий діабет і ожиріння внутрішніх органів.

Рекомендована добова доза цукру за даними ВООЗ для жінки становить не більше 9 чайних ложок в день.

Чіпси

У чіпсах міститься рафінована олія, через що в крові збільшується рівень поганого холестерину. Також вживання чіпсів збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деменції (недоумства).

: ukrhealth.net

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