Кравець із «Кварталу 95» показала ідеальний український відпочинок з дітьми

Фотографії двійнят відомої української гумористки Олени Кравець вельми здивували шанувальників зірки. Адже артистка до нещодавнього часу старанно берегла все те, що пов’язане з її молодшими дітьми.

Відомо, що в мережі було багато інформації про двійнятам Олени Кравець, а знімків не було зовсім. І ось з нещодавнього часу Олена Кравець стала викладати знімки з малюками. Причому обличчя на фото вже не ховаються. Всі побачили, як виглядають маленькі Ваня і Катя.

Серією знімків Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Facebook. Актриса також розповіла про сімейний відпочинок. Кравець для поїздки обрала Україну, популярний курорт Коблево. Тут зірка і її родина вирішили відкрити сезон літнього відпочинку.

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Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 6 Май 2019 в 2:51 PDT

“Друзі, якщо ви шукаєте місце для відпочинку з дітьми, батьками, нянею і собачкою в Україні, ось одне з тих, що можу порекомендувати особисто. Ми були в минулому році і збираємося їхати в цьому, так що see you soon”, – написала Олена Кравець.

: znaj.ua

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