Байден закликав демократів об’єднатися, щоб вигнати Трампа з Білого дому

Колишній віце-президент США Джо Байден закликав всіх прихильників демократів об’єднатися, щоб на виборах у 2020 році здолати чинного главу Білого дому Дональда Трампа.

“На мітингу, який відбувся у центрі Філадельфії, зібралися близько 6 тисяч осіб. Байден, як і на початку своєї передвиборної кампанії, зосередив основну увагу на фігурі Трампа, назвавши чинного президента “верховним роздільником”, маючи на увазі розкол, що стався в останні роки в американському суспільстві”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Байден дорікнув інших кандидатів у президенти від демократів в зайвій “люті” по відношенню до Трампу.

Він припустив, що цього явно недостатньо для перемоги на виборах у 2020 році. За словами Байдена, його програма спрямована на демократів, республіканців і незалежних виборців.

“Якщо американці хочуть президента, який збільшить розкол, був би жорстким керівником, демонізував супротивників і виділяв би ненависть – то їм потрібен не я, у них вже є Дональд Трамп”, – зазначив політик.