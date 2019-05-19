Яким буде Зеленський-президент: астролог розшифрувала дату інавгурації

Інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського, призначена на 20 травня, пройде під знаком двоїстості.

Про це розповіла астролог Ефа Форина.

«Я не скажу, що це погана дата. Вона досить сильна, тому що пов’язана з відкритим нулем — «20.05.2019», день на убуваючому Місяці», — пояснила вона.

За словами астролога, двійки в даті вказують на подвійність. «Ми будемо бачити не зовсім те, що він обіцяв. А він, власне, нічого й не обіцяв. Його не можна буде ні в чому звинуватити».

«Зеленський — людина двоїстий, гнучкий і компромісний — і це добре. Він швидко змінює рішення, він добре говорить. До того, що він говорить, ми будемо ставитися з гумором», — сказала Ефа Форина.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що Зеленський буде швидко змінювати свою позицію, вона уточнила: «Я не скажу, що він буде з легкістю міняти свою позицію. Для того, щоб щось міняти, треба щось мати. Під час передвиборної агітації він не давав чітких обіцянок. Наприклад, він сказав: «Прийде весна, садити будемо». Кого садити? Картоплю? Депутатів? Хто має право садити? Президент повинен діяти у відповідності з Конституцією».

Разом з тим астролог підкреслила: «Тут справа навіть не в даті. По суті, дію вже сталося в момент виборів. Не важливо, коли на Зеленського покладуть «корону» — його вже обрали».

«Думаю, Україну при ньому чекають цікаві моменти, але проходити ми їх будемо з гумором», — пообіцяла вона.