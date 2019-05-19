Саакашвілі – Зеленському: «Потрібно забути про двосторонніх переговорах з Москвою»

Обраний президент України Володимир Зеленський повинен забути про двосторонніх переговорах з Москвою. Така заява пролунала від екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. За його словами, Росія є недоговороздатною країною.

«Будь-які загравання і тільки двосторонні переговори з Москвою нічого не дадуть, тому що Москва теж недоговороспособна», — заявив колишній голова Одеської області, позбавлений громадянства України. За його словами, Зеленський повинен спрямувати всі свої сили на боротьбу з Петром Порошенком, який збирається виграти парламентські вибори і потрапити у Верховну Раду.