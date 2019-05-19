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У Єрусалимі Онуфрія віднесли до «Російського патріархату»

19.05.2019

У Єрусалимському патріархаті главу УПЦ МП Онуфрія считают служителем Російської церкви.

На це звернув увагу у Facebook отець Іван Сидор.

“Єрусалимська Патріархія іменує Митрополита Онуфрія (Березовського) служителем Російського Патріархату: “The Metropolitan of Kiev Onufri of the Russian Patriarchate visits the Patriarchate of Jerusalem”, — зазначив священик.

Іван Сидор додав, що в Україні перейменування “УПЦ МП” в “Російську православну церкву в Україні” призупинили.

А від в Єрусалимській Церкві знають, митрополитом якого патріархату є владика Онуфрій, констатував він. І зауважив: “Як приймають у світі, так і приймайте в Україні”.

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