Бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Портнова Telegram.

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Отметим, Портнов прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей.

“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, – время возвращаться, строить и восстанавливать”, – написал он.

Напомним, Портнов был заместителем главы АП Януковича и главой Главного управления по вопросам судоустройства АП. В 2014 году после Революции Достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Кримиинального кодекса Украины.