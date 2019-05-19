На Донеччині затримано бойовик “ЛНР”, який мріяв про українську армію

У Луганській області викрили бойовика так званої “ЛНР”, який втік звідти і вирішив піти на контрактну службу в українській армії.

Про це повідомляє начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

34-річного жителя смт. Мілове затримали під час перевірки оперативної інформації співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області. Як з’ясувалося, навесні 2015 року він перебував у танковому батальйоні армії так званої “ЛНР”.

За словами затриманого, він відправився в Луганськ на заробітки. По прибуттю на автовокзал познайомився з місцевим жителем, який за чаркою запропонував йому вступити в танкове підрозділи бойовиків.

Погодившись на пропозицію, чоловік з новим другом відправився в місцевий “військкомат”, де йому видали зброю, форму, зарахували на посаду водія і направили в танкового батальйону у місті Брянка. Через деякий час, коли підрозділ бойовика почали відправляти на передові позиції, він, злякавшись, покинув ряди НЗФ.

Згодом, повернувшись додому, чоловік вирішив піти на контрактну службу в українську армію, але завдяки оперативникам поліції, подальшу долю горе-вояка буде вирішувати не воєнком, а український суд. Зараз чоловіка передали в Службу безпеки України, де він активно співпрацює з правоохоронцями.