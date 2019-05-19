Єгипетські військові утримують у полоні 17 українських моряків

Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація на борту дуже критична! Життя екіпажу під загрозою! Всі ми знаходимося в заручниках доти, поки вантаж не буде незаконно вивантажено людьми, які працюють на флоті», – повідомив капітан.

Танкер, завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти, наразі знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Згідно з листом капітана Нестеренка, сьогодні вранці адмірал єгипетського флоту Мустафа разом з іншими офіцерами піднявся на борт судна, заявивши, що всі пересування екіпажу обмежені, поки танкер не буде розвантажений. Адмірал попередив екіпаж, що «якщо хтось не виконає наказ, він застосує силу». Офіцери флоту поводилися дуже агресивно стосовно команди танкера, погрожуючи зброєю.

«Виконуючи вказівки флоту, екіпаж був розділений на дві групи і зібраний у двох коптильнях. Деякі члени екіпажу почувалися дуже погано через високий кров’яний тиск. Ми попросили організувати візит до лікаря. Військово-морські сили відмовилися», – пише капітан, зазначивши, що у каютах не дозволили залишитися навіть тим, у кого є проблеми зі здоров’ям.

Крім того, загарбники вилучили багато мобільних телефонів, заборонивши членам екіпажу здійснювати будь-які дзвінки, навіть до посольства або членам сім’ї.

Капітан Нестеренко закликав донести його повідомлення до Інтерполу, ІМО, МОП, ООН та інших відповідних організацій.

Згідно FleetMon, екіпаж танкера складається з 31 особи: 17 громадян України, 2 моряки з Криму, один азербайджанець і 11 осіб з Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.