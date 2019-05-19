Росія кинула: в Україну депортують відому любительку «георгіївських» стрічок

З анексованого Криму назад в Україну хочуть депортувати Наталю Кудуеву і її дочку Анастасію, які переїхали з Києва, скаржачись на переслідування.

Кудуева стала популярним персонажем російської пропаганди після 9 травня 2016 року, коли в центрі Києва учасник АТО Віталій Регор зірвав з неї георгіївську стрічку. Після інциденту вона виїхала з України.

Як повідомляє «Комсомольская правда», в Криму Наталя з донькою прописалася в селі, але там роботи не знайти, тому сім’я переїхала в Ялту.

«Зараз вони живуть в маленькій орендованій квартирі практично без зручностей, зводячи кінці з кінцями. Але і на цьому випробування не закінчилися – тепер їх хочуть позбавити кримської прописки», – йдеться у публікації.

«Приходив дільничний (на місце прописки – ред.) і сказав, що, оскільки ми прописані там, але фактично не живемо, то через суд нас будуть виписувати», – розповіла Наталя.

У Наталі і її дочки є вид на проживання в Росії – вони збираються отримати довідку носія російської мови, а потім і громадянство, але без прописки це неможливо. Тепер над сім’єю повисла перспектива депортації в Україну, Кудуеву така можливість дуже лякає.

«Там немає життя Насті, ні мені. Роботу не знайти, ніде жити, вчитися Настя теж в школу не піде», – поскаржилася вона.