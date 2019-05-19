«Життя під загрозою»: єгипетські військові затримали український танкер

Єгипетські військові затримали танкер з нефстью Sea Shark з українськими моряками, чиє життя виявилося під загрозою.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на лист капітана Віталія Нестеренка, який уточнив, що адмірал єгипетського флоту Мустафа разом з офіцерами піднявся на борт 18 травня і заявив, що судно потрібно розвантажити, інакше рух буде заблоковано.

Адмірал попередив, що «якщо хтось не виконає наказ, він застосує силу». Офіцери флоту вели себе дуже агресивно по відношенню до команди танкера, погрожуючи зброєю.

«Ситуація на борту дуже критична! Життя екіпажу під загрозою! Всі ми знаходимося в заручниках до тих пір, поки вантаж не буде незаконно вивантажений людьми, які працюють на флоті», — йдеться в листі Нестеренко.

За даними агентства, танкер був завантажений 1,1 млн барелів сирої нафти. Зараз судно знаходиться на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, однак його збираються перемістити.

«Виконуючи вказівки флоту, екіпаж був розділений на дві групи і зібраний в двох коптильнях. Деякі члени екіпажу відчували себе дуже погано з-за високого кров’яного тиску. Ми попросили організувати візит до лікаря. Військово-морські сили відмовилися», – додав капітан.

За його словами, в каютах не дозволили залишитися навіть тим, у кого проблеми зі здоров’ям. Єгипетські військові вилучили телефони, заборонивши членам екіпажу навіть дзвонити в посольство або членам сім’ї.

Капітан Нестеренко попросив передати його повідомлення в Інтерпол, ООН та інші організації. Екіпаж танкера складається з 31 людини: 17 громадян України, 2 моряка з Криму, один азербайджанець та 11 осіб з Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Уточнюється, що в кінці листопада 2018 року танкер зупинився в порту Суеца. Тоді закінчилася панамська реєстрація і потрібно було змінити прапор. Єгипетська влада оштрафували власника на 56 мільйонів доларів за «незаконне проникнення» в територіальні води Єгипту, судно було заарештовано.