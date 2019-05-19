Фінансова «подушка безпеки» для більшості росіян недоступна

Дві третини російських сімей (65%) взагалі не мають жодних заощаджень і живуть від зарплати до зарплати. Такі дані опитування, проведеного Левада-центром у квітні цього року.

Створювати і нарощувати накопичення, за даними соціологів, можуть собі дозволити, звісно, групи населення з високими доходами. І тільки дві з 10 сімей з низьким матеріальним достатком, при якому ледь вистачає на їжу, мають хоч якими-небудь заощадженнями. При цьому розмір накопичень середньостатистичного домогосподарства в Росії в середньому хоч і становить 140-210 тис. руб. Однак половина опитаних зберігає «під матрацом» куди скромнішу суму — менше 56,5 тис. рублів.

Тільки 21% респондентів вважає, що зараз гарний час для заощаджень. Тоді як 32% дотримуються протилежної думки. «З регулярних досліджень Левада-Центру випливає, що в 2018 році відбулося погіршення соціального самопочуття. На це могли вплинути оголошення пенсійної реформи, відчутне зростання цін і посилення податкового навантаження», — наголошується в дослідженні.

Не відчувають росіяни і оптимізму щодо найближчого року. Лише 11% вважають, що можливостей для заощаджень у нас скоро буде більше, ніж зараз.

У Кремлі, за словами прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, ознайомилися з даними соцопитування. Там вважають, що це матеріал для вивчення в Мінекономрозвитку.

Головний економіст БКС Володимир Тихомиров вважає головною причиною відсутності заощаджень низький рівень доходів, повідомляє РБК. З 2013 року реальні доходи громадян впали на 8,3% і за даними за I квартал цього року складають 29,9 тис. рублів. А середній розмір призначених пенсій, за даними Росстату, в березні 2019 р. склав 14129 тис. рублів. Фактично цього вистачає на покриття поточних витрат, які продовжують зростати: їжа, комунальні платежі, транспорт.

За оцінкою Росстату, реальні грошові доходи в I кварталі 2019 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року знизилися на 2,0%, а реальні наявні грошові доходи (доходи з відрахуванням обов’язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін) — на 2,3%.

Начальник управління роздрібних ощадних, інвестиційних і комісійних продуктів Росбанка Ганна Тугай також пояснює відсутність заощаджень у росіян зниженням реального доходу. Але крім того — і менталітетом теж. «У Росії ситуація ускладнюється наступними чинниками: висока концентрація доходів в невеликому сегменті населення (коефіцієнт Gini РФ відповідає показникам Тайланду та Парагваю), менталітет і відсутність культури довгострокових накопичень, пов’язані з економічною нестабільністю і недовірою», — повідомила вона .

При цьому вона зазначила, що зниження реального доходу компенсується попит на позикові кошти: в минулому році, за даними Банку Росії, обсяг кредитів для населення зріс на 22,8%.

Для нормального життя сім’ї з трьох осіб треба мати дохід в середньому 78 тисяч рублів, кажуть даними опитування, проведеного «Ромир». Втім, чверть опитаних готові прожити і на дохід від 45 до 60 тисяч рублів. Тим не менш, це все одно більше середньої зарплати, яка, за даними Росстату, склала 42,5 тис. рублів в I кварталі 2019 року.

Втім, професор РАНХиГС, економіст Олександр Дерюгін вважає, що відсутність заощаджень може бути навіть позитивним показником. На його думку, люди схильні драматизувати ситуацію.

«Треба розбиратися, що заважає їм відкладати гроші. Може бути, вони сидять в кредитах за квартири і машини. Але тоді за них можна лише порадіти», — заявив він.

Незалежний фінансовий експерт Антон Шабанов в бесіді з «СП» також заявив, що створення заощаджень росіянами заважає відсутність «вільних» грошей.

— У нас навіть офіційна статистика вже визнає: довгі роки йде падіння реальних доходів населення. В абсолютних цифрах ми, може, заробляємо стільки ж, скільки заробляли. Але ціни ростуть швидше і купівельна спроможність грошей в Росії падає. Деякі живуть на позикові кошти, існує проблема закредитованості.

«СП»: — чи Можна говорити, що люди драматизують ситуацію, говорячи про відсутність у них заощаджень? Що це пов’язано з виплатами сімей за кредитами?

— Якщо зовсім по-простому вважати, реально наявний дохід населення — це дохід, який постійно зменшується на розмір інфляції. Зараз до інфляції ви додаєте ще відсоток по кредиту. У мене просте питання: чи легко людям не просто обганяти інфляцію в зростанні доходів, але ще й відсоток по кредиту виплачувати? М’яко кажучи, складно.

«СП»: — При яких доходи реально відкладати на «чорний день»?

— Це залежить і від структури особистих витрат. Одна справа, коли живеш один. Інше — сім’я.

Крім того, важливий регіон проживання тощо. Немає універсальної цифри. Вона вважається для кожної окремої людини. Питання в тому, що загальна статистика вже протягом тривалого часу показує, що реальні доходи населення падають.

Пригадується казка «Аліса в країні чудес»: щоб залишатися на місці, треба бігти. А щоб рухатися вперед — треба бігти вдвічі швидше. На жаль, ми зараз в такій же ситуації. Щоб щастя залишалося якесь кількість влаштовують нас грошей, треба бігти вдвічі швидше реальних інфляційних показників. Тоді можливо залишатися хоча б на преженем рівні фінансового благополуччя.