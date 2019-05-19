Сонячні електростанції стануть дешевше газових вже до 2023

Експерти з енергетики консалтингової компанії Wood Mackenzie оцінили перспективи двох найважливіших для балансу видів енергії. На жаль, здешевлення не означає, що положення сонячної енергетики покращиться.

Нові електростанції, що працюють на природному газі, ще можуть витримувати конкуренцію з новими сонячними в ряді великих ринків — Китаї, США або Південній Кореї. Але на початку 2020-х ситуація зміниться, коли вартість обладнання впаде і збільшиться кількість конкурсних торгів, пише GTM з посиланням на звіт експертів Wood Mackenzie.

«Ми вважаємо, що до 2023 року сонячна енергія буде дешевше газу майже по всьому світу», — заявив Том Хеггарти, старший аналітик Wood Mackenzie Power & Renewables, на саміті в США.

Тим не менш, прогноз для сонячної енергетики не безхмарний. У 2018 індустрія не змогла подолати прогнозовану позначку у 100 ГВт, в основному через зниження темпів розвитку галузі в Китаї та Індії. Пробуксовка призвела до того, що за підсумками минулого року вперше ціна сонячної енергії на торгах не знизилася до чергового рекорду.

Однак уповільнення єдиного ринку — нехай навіть китайського — стає все менш важливим, якщо по всьому світу індустрія міцніє. Частка Китаю у світовій сонячної енергетики в 2018 становила 35%, але за період з 2019 по 2024 знизиться до 27%.

Для Європи 2019 стане важливим роком, коли країни Євросоюзу формально затвердять плани зі скорочення емісії та перехід на відновлювану енергію, а також повинні будуть розробити детальні програми по досягненню цих цілей. Аналітики прогнозують, що уряди країн ЄС спростять процедуру корпоративних закупівель відновлюваної енергії. Крім того, серйозний ріст очікується в Австралії та Саудівської Аравії.

На початку року аналітики IHS Markit випустили звіт, у якому прогнозують на 2019 рік зростання загальної потужності сонячних установок на 500 МВт в порівнянні з минулим роком. «Сонячний ренесанс» спричинить оновлення застарілої інфраструктури, і першою відчує на собі ефект Європа.