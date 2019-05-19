Когда можно посмотреть 6 серию 8 сезона “Игры престолов”

Выход эпизода запланирован на сегодня, 19 мая, в 21:00, однако это в Соединенных Штатах Америки. Украинцы смогут увидеть шестую серию 20 мая в 4:00.

Ориентировочная продолжительность шестого эпизода 8 сезона будет около 1 часа 20 минут. Премьера сериала состоится на телеканале HBO. В Украине ее смогут увидеть все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO.

В новом сезоне запланировано всего 6 серий, которые расскажут о конечных событиях борьбы за Железный трон и войне с белыми ходаками во главе с Королем Ночи. Главные герои кинокартины уже рассказывали о чрезвычайной конфиденциальности сценариев сериала, а также о шокирующих сюжетных поворотах, ожидающих зрителей “Игры престолов”.

Источник: 24tv