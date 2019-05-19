«Авторитет» екс-заступник міністра: «Вилкою око виколю»

Костя Великий міг би повністю вийти з «тіні», як це зробили багато представників кримінального світу 1990-х років, якби не пристрасть вбивати особисто.

Мільйонер і одночасно лідер найкривавішою ОЗУ Костянтин Піскарьов (Костя Великий) має намір битися в суді, заперечуючи свою причетність до будь-якого з вбивств. Проте в душі він уже змирився зі своєю подальшою долею. У матеріалах справи зафіксовано, що незабаром після арешту мафіозі передав дружині з камери послання такого змісту: «Нехай своє життя вибудовує, як хоче, я тут вже назавжди!». При цьому більшість вбивств було розкрито завдяки свідченням бойовиків Кістки Великого. Вони ж вказали місця, де закопані тіла.

На численні закиди боса в зраді, члени його команди виправдовувалися: «А що ми „ореховские“ досі розповідають один на одного». Справа в тому, що біля витоків появи на світ угруповання Піскарьова стояли колишні бригадири «оріхівської» ОЗУ, і дана угруповання завжди була ідеалом для членів банди Кістки. Крім вбивств, бандити ще докладно описували, як їх бос отримував гігантські суми. Ось які свідчення дав про це Сергій Безруков: «Ми з Столяровим і Сарьяном їздили в офіси, які перебували в районі Таганки і Бульварного кільця. З цих офісів нам виносили пакети з готівкою грошовими засобами, по кілька мільйонів рублів, які ми перевозили в яхтк-клуб „Буревісник“ і віддавали Піскарьову». Інші гангстери з ОЗУ їздили по безлічі інших подібних офісів фірм, «крышуемых» Піскарьовим у Москві і Підмосков’ї. В місяць виходила величезна «купа» грошей — в прямому і переносному сенсі.

Одночасно Костя Великий вів роботу по легалізації, безпосередньо або через довірених осіб, ставав засновником компаній. Причому дуже великих. І, напевно, Піскарьов, як і окремі представники кримінального світу з 1990-х років, повністю вийшов з «тіні», міг навіть стати депутатом, якби не пристрасть особисто усувати всіх, хто стояв у нього на шляху. Цю пристрасть він переніс і великий бізнес. «Росбалт» продовжує розповідати про кривавий життєвому шляху Кістки Великого.

На початку 2000-х років у Піскарьова з’явився новий приятель — виходець з СРСР, громадянин США Майкл Гиссин. Він мав багато знайомих серед представників великого бізнесу, чиновників, правда, усі його проекти більше нагадували афери. Що цілком влаштовувало Костю Великого. У 2002 році ця парочка стала активно просувати в Росії інтереси громадянина Чехії Зденека Хоффмана. У себе на Батьківщині він обзавівся заповітом (позде було встановлено, що воно підроблене) про те, що отримав усі права на виробництво знаменитої «Бехеровка».

Гиссин, Піскарьов і Хоффман створили в РФ ЗАТ «Бехер» і спробували на підставі заповіту зареєструвати свою фірму в Роспатенті торгову марку «Бехеровка». Але невдало. Вони стали шукати спеціаліста з подібним проблемам з міжнародним досвідом і з’ясували, що в Росії такий всього один. Це Володимир Постишев, раніше обіймав посади заступника міністра юстиції і першого заступника керівника Федеральної служби Росії у справах про неспроможність і фінансового оздоровлення. А потім він очолив АНО «НДІ Правової політики» при Мін’юсті. Постишев взявся за роботу, АНО підписала відповідний договір з ЗАТ «Бехер». Незабаром колишній заступник міністра зумів через суд домогтися, щоб Роспатент зареєстрував за ЗАТ «Бехер» усі права РФ на торговельну марку «Бехеровска».

Піскарьов з компаньйонами почали випускати однойменний лікер і однойменно обклали позовами постачальника оригінальної «Бехеровки» в Росії — «Перно Рікар Рус» («дочка» Pernod Ricard). В результаті ввозиться в країну продукцію стали затримувати і вилучати на кордоні — як порушує виключні права ЗАТ «Бехер». На рахунках «Перно Рікар Рус» були заморожені $300 тис. Костя Великий з приятелями нарадуватися не могли на Постишева, просили його розвивати юридичне «наступ» і навіть організувати реєстрацію виключних прав за «Бехер» в Чехії.

Згідно з показаннями свідків, Постишев відрізнявся вельми нестриманим поведінкою, захоплювався спиртним і був високої думки про себе. Як-то Піскарьов відправив йому представника «Бехер» для обговорення подальшої «війни» за «Бехеровка». На зустріч колишній заступник міністра прийшов нетверезим, сказав, що хоче більше грошей за свою роботу і частку в «Бехере», інакше пригрозив «зійтися з французами» і повернути всю ситуацію проти структури Піскарьова. Останнім передали все це, а пізніше привезли в ресторан «Щит і меч» для розглядів самого Постишева. Той повторив свої умови і отримав від Кістки Великого недвозначну відповідь: «Підеш до французів — я тобі око виделкою виколю».

Незабаром Постишев провів переговори з «Перно Рікар Рус». Однак швидко швидко зрозумів свою помилку і спробував донести до Піскарьова, що не збирається співпрацювати з французами. Але було пізно. Члени банди Александров і Мішин прибули до будинку на вулиці Добролюбова в Москві рано вранці 6 червня 2003 року. Вони дочекалися, коли Постишев вийде з під’їзду, підійшли до нього і вимагали проїхати з ними. Колишній заступник міністра відмовився, тоді його під загрозою пістолета відвезли в ліс в Митищинському районі, де вже був Костя Великий. Побачивши знайоме обличчя, Постишев зрадів: «Що ж ви відразу не сказали, що до Піскарьову. Я б поїхав…». Але радість була недовгою. Костя відвів жертву в ліс, щось кажучи по дорозі, вдарив в обличчя, а потім став душити своєї зашморгом. Вона порвалася. Тоді він змусив зняти ремінь Александрова і їм закінчив розпочатий злочин. Тіло закопали в лісі.

Розправляючись з неугодними в бізнесі, Костя Великий не забував наводити страх серед учасників власної ОЗУ. З подачі Мішина членом банди став його приятель Олексій Макаров. Це був досвідчений гангстер, раніше був учасником двох потужних столичних угруповань. З його появою в банді Піскарьова у штатних кілерів роботи поменшало. Обвинувачені дають показання, що Макаров був дуже розумний, обдумував кожну ситуацію, у нього був добре підвішений язик, він міг «вмовити» будь-якого опонента. Завдяки його зусиллям ряд конфліктних ситуацій закінчився без кровопролиття. А у самого Кістки Великого Макаров викликав роздратування. Він вимагав, щоб учасники банди сліпо виконували будь-які його накази, а не міркували. Тим більше, що формально Макаров входив у бригаду Мішина, але з усіма важливими питаннями безпосередньо йшов до Піскарьову. Останній визнав це порушенням субардинации.

Двадцять першого жовтня 2003 року, коли Макаров приїхав в яхт-клуб, його попросили поїхати оглянути якийсь земельну ділянку в Митищинському районі. В умовленому місці опинилася вся «верхівка» ОЗГ і Мішин. Піскарьов заявив, що йому набридли складні відносини Мішина та Макарова, простягнув останньому пістолет і запропонував застрелити бригадира. Макаров відмовився. «Ну, вперед, з’ясовуйте стосунки один з одним. З лісу вийде тільки один з вас», — кинув Костя Великий. Два колишніх приятеля почали сперечатися один з одним. Тут несподівано Піскарьов вихопив пістолет і вистрілив Макарову в лоб. Після цього він повернувся до Мішину і простягнув зброю зі словами: «Не повторюй його помилок, якщо дають пістолет — бери і стріляй». Мішин взяв пістолет у боса і випустив в тіло Макарова майже всю обойму. Труп закопали.

Костянтин Піскарьов перебував у постійному пошуку можливостей «увійти» в той чи інший прибутковий бізнес. І в цьому йому активно допомагав Майкл Гиссин. Так, в 2003 році він познайомив Костю Великого з власником компаній «Фаворит» і «Санд Інтернешенл» Сергієм Савченком. Останній був у добрих стосунках з тодішнім головою ГТК «Росія» УДП Володимиром Качновым. Разом вони розвивали і бізнес. «Росія» розпродувала літаки, які визнали застарілими. А продавалися вони як раз через структури Савченко. Покупцями літаків виступали і губернатори, і великі бізнесмени.

У 2003 році бажання придбати за $1 млн списаний ЯК-40 висловив директор компанії «Русагрокапитал» Олексій Кобцев. Угоди заважало те, що у літака необхідно було відновити двигун, а це коштувало $100 тис. Такої суми у Савченка не було. І тоді Гиссин познайомив бізнесмена з Піскарьовим — як з людиною, у якої можна швидко зайняти гроші. В тому ж ресторані «Щит і меч» був оформлений договір позики під відсотки. Але незабаром з’ясувалося, що Костю Великого роль «лихваря» не устривает. Він зв’язався з Савченко і заявив, що хотів би отримати відсоток від операції з продажу ЯК-40. Та й взагалі планував мати частку з усього бізнесу на реалізації літаків. Зрозумівши, що йому склалася ситуація нічим хорошим не загрожує, Савченко перезанял гроші і віддав Піскарьову борг з відсотками. Але той вже затаїв образу.

Першого грудня 2003 року відбулася операція з продажу ЯК-40, а вранці наступного дня Савченко поїхав в кафе «Ананас». Вийшовши із закладу, він сів у Mercedes, за кермом якого був його водій Петров. У цей момент до машини підійшов високий чоловік у темній масці, з пістолетом в руці. Шофер спробував виїхати, зазвучали постріли. Савченко крикнув: «Це прийшли за мною, выпрыгивай!». Петров став вискакувати з машини, кілер зосередив увагу на ньому і випустив три кулі. Потім він знову направив пістолет в бік Савченко, але той уже ліг на підлогу. Випустивши всі кулі в Mercedes, злочинець злісно викрикнув: «Сука, не вистачило!». Після цього він застрибнув у «Жигулі», за кермом якого теж сидів чоловік у масці, машина зникла. Савченко і Петров отримали важкі поранення, але вижив. Вже через 15 років з’ясувалося, що стрільцем був особисто Костя Великий.

Продовження випливає.