П’яте колесо у возі російської державності

Як за 15 років місцеве самоврядування в Росії перетворили в декоративний інститут, підконтрольний центру.

Забиваючи цвяхи в кришку труни місцевого самоврядування, держава вбиває культуру виборності влади і формує покоління, для якого демократичні цінності втрачають значення, вважають експерти.

«За 15 років з моменту прийняття 131-ФЗ ми пройшли шлях від самостійного вибору населенням органів місцевого самоврядування, як це закладено в Конституції, до повного його відсторонення на користь держвлади», — зазначив професор Вищої школи державного управління РАНХиГС, президент Європейського клубу експертів місцевого самоврядування Еміль Маркварт.

Перший тривожний дзвінок, за словами експерта, прозвучав вже при прийнятті 131-ФЗ. Тоді, в 2003 році, в закон ввели норму, що передбачає «двуглавие» — коли поряд з главою муніципального освіти, який обирається із складу депутатів, призначається голова місцевої адміністрації — за конкурсом. Тоді ж у конкурсну комісію, яка займалася відбором кандидатів, які включили представників регіональної влади. Ця норма на якомусь етапі стала предметом розгляду Конституційного суду РФ, який тоді сказав, що, звичайно, недобре, коли держава бере участь у виборі посадової особи місцевого самоврядування, але чиновники складають всього одну третину комісії, у них немає вирішальної більшості, так що з цим можна змиритися.

«Далі суб’єкти намагалися всіма силами домогтися скасування виборів мерів столичних міст. Найбільш активно ця політика проводилася в 2006-2007 роках. Тоді вдалося відстояти прямі вибори. Але держава змінила тактику і всі зусилля спрямував на адміністративно-політичний тиск на місцеве самоврядування, щоб руками самих муніципалів домагатися скасування прямих виборів голів муніципальних утворень», — висловив думку Маркварт.

У 2008 році в Росії раптово стала популярною модель двуглавия. А рік потому був введений інститут видалення голів, обраних на голосуванні. Процедуру могли ініціювати в тому числі регіональні влади, чим нерідко користувалися. «Здавалося б, безпосередньо пов’язані з порядком формування органів місцевого самоврядування це рішення не пов’язано. Але воно стало елементом залякування виборних голів муніципальних утворень. Перший же рік виконання цієї норми показав: голова, навіть обраний населенням на прямих виборах, фігура вельми нестійка, яка при бажанні може бути змінена або замінена. Через рік-півтора її перестали застосовувати, бо все вже і так зрозуміли — опір марно», — вважає Маркварт.

Все це були квіточки порівняно з тим, що відбулося в 2014 році, зазначив він. «Взяли 136-ФЗ, який, це моя особиста думка, і вбив останній цвях у труну місцевого самоврядування, повністю позбавивши його самостійності. Повноваження щодо встановлення структури органів місцевого самоврядування та порядку їх формування від населення передали регіональним властям, паралельно збільшивши частку їх представників до конкурсної комісії з вибору глави місцевої адміністрації з однієї третини до половини. Коли здавалося, що падати вже нікуди, знизу постукали. В лютому 2015 року сіті-менеджер або контрактний керуючий, який по суті призначається губернатором, стає ще й главою муніципального освіти без всяких виборів. І останній штрих — в 2015 році Конституційний суд РФ це право суб’єктів РФ визначати структуру та порядок формування органів місцевого самоврядування визнає відповідним головному закону країни», — зауважив експерт.

Таких значущих змін у російському законодавстві більше не було, але цих вистачило.

За останні роки найпоширенішою, за словами Маркварта, стала модель конкурсного глави адміністрації, який одночасно є головою муніципального освіти. «Потрібно обмовитися, що я маю на увазі більш-менш великі муніципалітети — муніципальні райони, міські округи. У сільських поселеннях вибори, як і раніше залишаються домінуючою формою», — зауважив він.

Експерти склали статистику на основі законів, які прийняті на цей рахунок у регіонах і на рівні муніципальних утворень. І виявилося, що більше половини голів районів і 65% голів міських округів призначаються на конкурсній основі. «Причому, в муніципальних утвореннях, мабуть, під впливом якогось адміністративного або політичного тиску, пішли ще далі, ніж в суб’єктах. Багато самі добровільно відмовляються від прямих виборів, навіть якщо регіональне законодавство дає таку можливість. За цією статистикою, в нашій країні обираються лише 12% голів районів та 11% голів міських округів», — зазначив Маркварт.

Здавалося б, депутати у нас повинні бути виборними. Виявляється — не зовсім. «З 1800 районів сьогодні прямі вибори депутатів є тільки в тисячу з невеликим», — додав він.

За словами керівника групи проектів КГІ, голови комісії ГП РФ по територіальному розвитку та місцевому самоврядуванню Андрія Максимова, за всі ці роки не відомо жодного масштабного дослідження, яке на реальній базі показало б, наскільки ефективна та чи інша модель з точки зору політичної або економічної. У цьому році фонд розвитку громадських ініціатив «Діалог» проводить таке дослідження, вивчаючи дванадцятирічний досвід 109 великих міст Росії — більше 200 тисяч жителів.

«Якщо в 2008 році у нас близько 70% мерів обиралося на прямих виборах, то в 2014 році вже 34%, а в 2019 році — лише 14%. Стався суцільний перехід від прямих виборів до призначень на основі конкурсних процедур. При цьому, у 2008 році переважала модель виборного мера, у 2014 році — модель двуглавия, а зараз 65% — призначувані сіті-менеджери. Тобто, у нас двічі повністю змінилися домінуючі моделі», — зазначив Максимов.

«Апологети конкурсних процедур говорили про те, що в результаті прийдуть нові, молоді управлінці. Але якщо у губернаторів останні роки ми цю тенденцію спостерігаємо, то стосовно до мерів цього не відбувається. Середній вік російського градоначальника — 47-48 років», — зауважив він.

Що змінилося? За словами Максимова, поступово знижується рівень освіти глав муніципальних утворень. «Стає менше мерів, які отримали два і більше вузівських дипломів. Відбувається скорочення, вже досить серйозне, кількості мерів з науковим ступенем — з 27% до 18%. Стає менше тих, хто отримав освіту не в своєму регіональному центрі, а в Пітері чи Москві», — зазначив він.

Профіль градоначальників теж змінюється. «Здавалося б, професіоналізація управління в нинішніх умовах призведе під голову муніципальних утворень економістів. Але цього теж не відбувається. За 12 років кількість мерів з економічному освітою скоротилася з 27 до 12%. Кількість мерів з технічною освітою теж падає. А ось мерів з юридичною освітою за цей час стало вдвічі більше. Ще один цікавий факт: зросло число градоначальників з держвлади, стало менше вихідців з бізнесу», — розповів Максимов.

За словами експерта, розмова про повернення до прямих виборів мерів, які при цьому будуть очолювати адміністрації та надавати реальний вплив на міський розвиток, як ніколи актуальне. Тільки навряд чи його хтось всерйоз почне.

Основне завдання, яку переслідує держава, — отримати повністю керованого мера, вважає Маркварт. «Але така їх підпорядкованість центру веде до того, що ми втрачаємо найважливіший політичний інститут. Одним з наслідків цього стає все більша дистанція між населенням і місцевою владою. І двуглавие, і модель призначуваного мера завжди ініціювалися госвластью. У багатьох містах ці процеси проходили всупереч волі жителів, які протестували проти таких рішень, шляхом широкого використання проти них адміністративного тиску аж до кримінального переслідування. Аргумент про професіоналізм контрактних управлінців в російських реаліях теж працює досить погано, оскільки відбір відбувається не за професійними якостями, а за принципом: чий чоловік, хто його просуває», — зазначив Маркварт.

Крім того, на думку експерта, призначається мер несе відповідальність в першу чергу перед тими, хто його висунув. «Він відповідає перед державою, а не перед населенням. І в конфліктах між ними такий мер практично завжди займає позицію держави», — зауважив він.

Як розповів муніципальний депутат району Аеропорт Павло Ярилин, протягом 20 років в Англії і Німеччині йде процес передачі владних повноважень з федерального і регіонального рівнів на місцевий, тому що там є на це запит, є економічний і політичний зміст. У Росії, де влада не зацікавлена віддавати повноваження місцевим самоуправлениюя, воно існує лише в якості імітації, вважає він.

«В одній з країн Прибалтики ще в кінці 1990-х прийняли закон і впровадили систему сіті-менеджерів. Там короткий електоральний цикл — два роки, і все дуже швидко зрозуміли, що призначається сіті-менеджер уже на другому циклі приводить за собою депутатів, які за нього голосують. Тобто, вже не його обирають, а він формує той депутатський корпус, який буде за нього голосувати», — зазначив заступник директора Асоціації малих і середніх міст Росії Віталій Пашенцев.

До чого це призводить в сучасній російській практиці? «Як правило, призначається таким чином сіті-менеджер приводить за собою свою команду, і протягом першого року починає змінювати другий і третій рівень управлінців — керівників муніципальних установ. Це дуже добре видно на прикладі Підмосков’я. Разом з цим змінюються компанії, які обслуговують міську інфраструктуру. А оскільки у нас дуже довгий, п’ятирічний, як правило, електоральний цикл, нова команда сідає на всі фінансові потоки, які мають місце у муніципалітеті», — висловлює думку Пашенцев.

«Місцеве самоврядування у Росії зараз як п’яте колесо у возі державності. По суті, на практиці імітуються речі, записані в Конституції, але ядра в цьому інституті зовсім не залишилося. Система налаштована на те, щоб привести до управління людей, які виконували б деяку волю — федеральну або регіональну», — вважає він.

Маркварт погодився: місцеве самоврядування сьогодні абсолютно декоративний інститут. «Роль його вкрай невелика, і всі навколо це розуміють — адже люди теж не ідіоти. Реальної влади там немає, то чого туди йти? Особливо якщо ви пристойний відповідальна людина. Тому немає і кандидатів. Крім того, чим більше ти активний, тим більше підозрілий для влади. З урахуванням усіх можливих інструментів, включаючи кримінальне переслідування, це стає не безпечно для себе. І це теж стає обмежувачем. В результаті в країні втрачається культура виборності, змінюваності влади, самостійності. Стратегічно це більш небезпечна річ, ніж якісь тактичні рішення, які влада впроваджує і скасовує слідом. Формується покоління людей, для яких ці демократичні цінності втрачають значення. І спробуй розгорни це колесо назад», — вважає він.

На думку члена Європейського клубу місцевого самоврядування Ільдара Фасеева, у держави спочатку було завдання вбудувати місцеве самоврядування в вертикаль влади, і вони її виконали. «У нього більше немає автономії. У цьому сенсі міркувати про те, який принцип формування МСО найбільш ефективний, безглуздо. Немає більше цього політичного інституту, немає і кадрів. І як інструменту для залучення жителів у політику його теж більше не існує. І ніяких інших поки теж немає», — зазначив експерт.

Однак старший науковий співробітник Центру комплексних соціальних досліджень Федерального науково-дослідного соціологічного центру РАН Роман Пєтухов вважає, що те, що відбувається з місцевим самоврядуванням — результат не злої волі, а лише відмови федеральної влади в цьому розбиратися. «Зміна моделей пов’язана з тим, що управління передано регіонам. Вони через федеральний рівень намагаються вирішити свої приватні регіональні проблеми. Московська область змогла добігти до федерального центру — отримала можливість продавити свою муніципальну реформу та створення міських округів», — висловив думку Півнів.