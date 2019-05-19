Зеленський пообіцяв ВР незручності, через рішення провести інавгурацію 20 травня

Зеленський знову некоректно звернувся до Верховної Ради України. Новообраний глава держави випустив новий відеоролик в якому пообіцяв ВР незручності, у відповідь на нібито якісь незручності, які створили йому парламентарі своїм рішенням щодо проведення інавгурації 20 травня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на видання Цензор.НЕТ.

У своєму відеозверненні новообраний президент України Володимир Зеленський пообіцяв “створити незручності” Верховній Раді за призначення церемонії інавгурації на понеділок, 20 травня, замість 19 травня.

Відповідне відео розміщено на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

“Ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначили на 20 травня. Ви пам’ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація відбулася 19 травня, щоб це був вихідний, щоб не створювати проблеми і транспортні пробки для киян”, – сказав Зеленський.

Новообраний президент вибачився, що через велику кількість іноземних гостей значна частина Києва буде перекрита.

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“Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм”, – підкреслив Зеленський.

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Джерело: Цензор.НЕТ, Zrada.today