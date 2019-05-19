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Уряд Японії виділив 2,8 млн доларів на проекти ООН на сході України

19.05.2019

Уряд Японії виділив 2,8 млн доларів США на виконання проектів установ системи ООН, пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги та відновленням районів, постраждалих в результаті війни з Росією на сході України.

Співпраця між ООН, Японією та Україною триває вже не перший рік.

«З 2015 року за фінансової підтримки уряду Японії в рамках програм ООН була проведена реконструкція понад 30 об’єктів соціально-економічної інфраструктури в Луганській і Донецькій областях, відремонтовані мости, насосні станції, лікарні і поліклініки, реабілітаційні центри і школи», — розповіла Координатор системи ООН в Києві Оснат Лубрани. Вона додала, що частина коштів, наданих Японією, була використана для розвитку підприємницької діяльності та зміцнення сектора освіти.

Фінансова допомога, надана в 2019 році, буде використана для проведення професійних тренінгів для мешканців України, які постраждали від конфлікту, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, пише сайт ООН. Частина суми піде на підтримку малого бізнесу, а також на ремонт житла для людей, які проживають уздовж лінії зіткнення.

Правозахисники ООН неодноразово висловлювали стурбованість з приводу тяжких наслідків збройного конфлікту для п’яти мільйонів українців, в тому числі, жителів ізольованих сіл уздовж лінії зіткнення. З 2014 року в ході конфлікту на сході України було вбито, щонайменше, 3320 осіб. Ще близько дев’яти тисяч отримали поранення.

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