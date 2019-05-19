Березовець: перспективи атомні! В Україну готуються повернутися десятки людей з оточення Януковича

Про те, що в Україну може повернутися Андрій Портнов говорили вже дуже давно, але в основному ці розмови лунали на телеканал пулу кума Путіна Віктора Медведчука і були більше схожі на плітки, щоб подражнити українських патріотів, майданівців. Тепер же ці розмови стали реальністю. Про це у своєму блозі пише політтехнолог Тарас Березовець.

Він відзначає, що в Україну повернувся той, який готує обґрунтування в Окружному суді для дострокових виборів Верховної Ради за погодженням з Коломойським. Після парламентських виборів Андрій Портнов отримає ще й депутатський імунітет на найближчі роки за списками Віктора Медведчука.

На думку політтехнолога, роботи у фахівця рівня Портнова буде непочатий край. Потрібно скасувати люстрацію, скосити декомунізацію і повернуться до пакету законів 16 січня 2014 року. «Перспективи атомні! Враховуючи прецедент, через суди і новообраного президента Зеленського отримають імунітет на повернення ще десятки людей з оточення Януковича, які втекли з країни 5 років тому», – вважає Березовець. Він додає, саме инте5ресное, що це Зеленський ще не вступив на посаду. Всім же обіцяли «нові обличчя» в політиці при президентові Зеленском, ось же вони і наступають.