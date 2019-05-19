СБУ розкрила схему митників, які продавали інформацію про “евробляхерах”

Співробітники Служби безпеки викрили схему протиправного отримання та збуту інформації з обмеженим доступом автоматизованих систем митниці ГФС України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що інспектор Одеської митниці при посередництві двох жителів Вінниці налагодив механізм одержання неправомірної вигоди за продаж інформації з обмеженим доступом, яка зберігається і обробляється в автоматизованій системі митного оформлення “Інспектор-2006”.

“За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації персональні дані водіїв”, – йдеться в повідомленні.

“Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту зловмисниками службової інформації на загальну суму 30 тисяч гривень. Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці під час чергової спроби продажу даних”, – повідомляє прес-служба.

Як зазначається, одночасно на робочому місці затримано державного інспектора. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) і ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.