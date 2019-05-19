У Хмельницькій області негода знеструмила понад 70 населених пунктів

У суботу, 18 травня, в результаті негоди в Хмельницькій області спрацювала автоматична система захисту електроліній та електророзподільного обладнання, знеструмлено 71 населений пункт у 12 районах області.

«Як наслідок, 2 повалені дерева і підтоплення вулиць, дворів та підвальних приміщень приватних домогосподарств … За минулу добу рятувальники Хмельницької області 53 рази залучалися до ліквідації наслідків негоди», — йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації негоди були залучені 30 одиниць техніки, 33 мотопомп і 113 чоловік особового складу.