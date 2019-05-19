Курц оголосив про дострокові парламентські вибори в Австрії

19 травня Себастьян Курц оголосив про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися в Австрії якнайшвидше. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на видання Тиждень.ua.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії. Про це він заявив у виступі у Відні.

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Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. “Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю”, – пояснив він. Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися “якнайшвидше”.

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Джерело: Тиждень.ua, Zrada.today