Як народними засобами вилікувати безсоння

Cон – основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно cпати по 7 або й більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть довше – 9 годин на добу. Тривалість сну для дітей у нормі становить до 10 годин на добу. Новонароджені сплять 7–8 разів на добу (майже 21 год.). З віком збільшується період неспання та скорочується тривалість сну. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше, ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними чинниками. До найчастіших розладів сну належать підвищена сонливість та безсоння. Підвищена сонливість буває після тяжких інфекційних хвороб, при недокрів’і та функціональних порушеннях нервової системи.

При безсонні хворий довго не засинає, сон поверхневий, тривожний. Іноді часто та рано прокидається або зовсім не спить уночі. До порушення сну належить також лунатизм (сноходіння), який характерний для людей із неврівноваженою нервовою системою. Під час сноходіння рухи можуть здаватися як цілеспрямованими, так і хаотичними. У такому стані нерідко виконують дії, які, звичайно, даються важко. Прокинувшись уранці, така людина нічого не пам’ятає. Дитина, яка погано спить, збуджена, у неї розладнана нервова система. Тривале порушення сну, головний біль, запаморочення можуть бути проявами енцефаліту. За словами нашого позаштатного консультанта, медика і валеолога Галини Кожій, цю недугу можна вилікувати й народними засобами.

– Пані Галино, з чого треба розпочинати лікувати безсоння?

– Лікування неспання, як і будь-якої іншої недуги, слід розпочати зі з’ясування причин, що до неї призвели. При неспанні слід дотримуватись правильної дієти, ввечері пити менше рідини. Хворому давати менше м’яса, обмежити кількість чаю, шоколаду.

– Це обмеження, а що ж тоді за такого захворювання можна вживати?

– Рекомендують пити медову воду (столова ложка меду на склянку перевареної води). Перед сном корисно з’їдати 1 чайну – 1 столову ложку меду.

При безсонні добре допомагають натуральний березовий або буряковий сік.

Хворий повинен проводити якомога більше часу на свіжому повітрі, не перевтомлюватись, не брати участі в надто азартних іграх (особливо перед сном). Засинанню сприяють повітряні ванни, обливання та обтирання тіла теплою водою, вечірні прогулянки, загальний масаж. За потреби людині, якій дошкуляє безсоння, дають препарати лікарських трав, що мають снодійний та заспокійливий вплив.

– А які відвари цілющих трав є ефективними при безсонні та нервовому збудженні людини?

– При безсонні, нервовому збудженні сприяє засинанню відвар кореневища з коренями валеріани лікарської: 1 чайну ложку залити 300 мл води, прокип’ятити 5 хв на малому вогні у закритому посуді, настояти упродовж півгодини. Приймати по 1-2 столові ложки вдень та перед сном. Дітям віком до 3-х років дають по 1/2 – 1 чайній ложці відвару.

Як заспокійливий засіб, що сильніший за валеріану, рекомендують настій трави собачої кропиви серцевої: 1 чайну ложку залити 100 мл окропу, настояти 1 год, процідити. Приймати по 1 чайній –1 столовій ложці 2-3 рази на день за півгодини до вживання їжі.

– А що би Ви порадили для нормалізації сну людині, що страждає від безсоння?

– Для нормалізації сну готують напар суміші трави м’яти перцевої і меліси лікарської: 1 столову ложку сировини залити 250 мл окропу, настояти 1 год. Приймати по 30 – 70 мл перед сном.

При безсонні застосовують відвар кореневища з коренями синюхи блакитної: 1/3 чайної ложки залити 200 мл окропу, кип’ятити упродовж 30 хвилин на малому вогні, охолодити, процідити. Приймати по 1/2 чайної – 1 столовій ложці 3 рази на день через 1,5 год після вживання їжі. Синюху вважають “королевою” снодійних.

Використовують також відвар шишок хмелю звичайного: 1 столову ложку залити 300 мл окропу, кип’ятити 2-3 хв на малому вогні, охолодити. Приймати по 1 десертній ложці 2-3 рази на день.

– У народі стверджують, що успішно вилікувати безсоння можна і завдяки звичайному городньому кропу?

– Так, ця рослина теж є дуже помічною від безсоння. При неспанні, головному болі, нервовому збудженні рекомендують настій плодів кропу городнього: 1 столову ложку залити 400 мл окропу, настояти упродовж 1 год. Пити до 1/3 склянки 2-3 рази на день.

Дітям при безсонні, лякливості, дратівливості рекомендують вживати суміш із таких компонентів, як: трава собачої кропиви серцевої – 30 г; трава сухоцвіту багнового – 30 г; трава вересу звичайного – 40 г; кореневище з коренями валеріани лікарської – 10 г. 1,5 столової ложки суміші залити 250 мл окропу, настояти 10-12 год у теплому місці, процідити. Давати дитині пити ковтками упродовж дня через 2-3 год.

– Чи корисно для лікування цієї недуги робити хворому водні процедури, компреси, аромотерапію тощо?

– Перед сном корисно робити гарячі ножні ванни. При безсонні 1-2 рази на тиждень рекомендують на людину, що страждає безсонням (особливо якщо це дитина), одягати вологу сорочку (намочувати у солоній або морській воді) і тримати її до висихання. Після цього необхідно обмити теплою водою, одягти суху сорочку і вкласти спати. Поступово треба привчати до щоденних обтирань холодною водою.

Добре допомагає збуджувальний компрес на живіт температури води 23-25 ‘С (можна залишати його на всю ніч). Процедуру робити щодня упродовж 1 міс.

Ще у давнину рекомендували перед сном нюхати свіжу траву ромашки лікарської, чебрецю звичайного, лаванди двоколосої, шавлії лікарської, шишки хмелю звичайного. Подрібнені траву лаванди та шишки хмелю зашити у мішечок із натуральної тканини, який на ніч покласти під подушку. Лавандовою олією можна змастити скроні та 1 краплю її капнути на грудочку цукру й покласти під язик.

При лунатизмі біля ліжка хворого доцільно покласти на ніч мокрий килим (як тільки він ступить на нього, одразу ж прокинеться).

Для профілактики розладу сну важливо виробити у дитини звичку лягати спати у певний час.

Перед сном уникати перезбудження, не переглядати телевізійних передач, не перенапружуватись. Нічний сон буде глибший, якщо в кімнаті темно, до неї не проникає світло ззовні, зокрема місячне.

– Які дії слід зробити для швидкого засинання дитини?

– Для цього треба навчити дитину розслаблювати м’язи. Якщо одразу не вдається одночасно розслабити м’язи всього тіла, то слід це робити поступово: спочатку розслабити м’язи ніг, потім рук, черевного пресу, спини, шиї.

Дитину рекомендують класти спати головою на північ, схід або північний схід. Стежити, аби ліжко не стояло у геопатогенній зоні.

Якщо в кімнаті занадто сухе повітря, варто на підвіконня поставити кілька тарілок із водою. Спати треба при відчиненому вікні або кватирці.

Міцний, спокійний, достатньої тривалості сон є запорукою доброго настрою, нормального стану нервової системи як дитини, так і дорослого, їхнього загального розвитку.

Дітей при безсонні і надмірній сонливості треба обов’язково обстежити у педіатра і невропатолога.

: gazeta1.com

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