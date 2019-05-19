Каменских показала всем свое свадебное платье

Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый загадочный снимок.

Всем известно, что известная украинская певица активный пользователь соцсетей. Так, новое фото Каменских натолкнуло ее подписчиков на неожиданные выводы, пишет Рoliteka.

На данный момент, Настя Каменских одна из самых обсуждаемых персон украинского шоу бизнеса. Это не удивительно, ведь она не дает скучать своим поклонникам, каждый раз демонстрируя интересные, а местами и пикантые фотографии из своей жизни в сети. Помимо этого, ее видеоклипы и музыка довольно быстро набирают миллионы просмотров, а публика не устает следить за ее личной жизнью и постоянно приписывает ее возможный роман с продюсером Потапом.

На этот раз девушка поделилась на своей странице в Instagram, где она была в роскошном белом платье в пол.

Пышные оборки по всей длине делают его похоже на зефирку, а откровенный вырез на бедре добавляет образу пикантности. Верх наряда сделан в виде корсета на бретельках, украшенного жемчугом, которые неплохо смотрится на шее Насти в виде ожерелья-чокера.

Такой образ знаменитость выбрала на «Вечере премьер с Катериной Осадчей», где исполнила новый украиноязычный трек «Обіцяю». Кстати, отмечается, что песню Настя посвятила своему таинственному возлюбленному, имя которого тщательно скрывает.

Пользователи сети не прошли мимо снимка и оставили свои комментарии. Многим показалось, что платья довольно свадебное и ей очень идет быть невестой, в результате певица получила множество комплиментов.

: hyser.com.ua