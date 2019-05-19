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Стало відомо, хто приїде на інавгурацію Зеленського від Чехії та Британії

19.05.2019

На інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського від Великобританії приїде міністр Тарік Ахмад.

Про це в Twitter повідомило посольство України у Великобританії.

“Ми вдячні за рішення уряду Великобританії відправити старшого міністра Таріка Ахмада в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського 20 травня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Чехію на церемонії інавгурації Зеленського представить голова Сенату Ярослав Кубера.

“Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації президента України буде представляти Голова Сенату (верхньої палати) парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархії – це друга посадова особа в державі”, – написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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