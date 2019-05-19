Непритомність, закриті двері і нелегітимні присяги: Як проходили інавгурації усіх українських президентів

Зовсім скоро в Україні відбудеться інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського. В його команді обіцяють, що процедура не обмежиться присягою у Верховній Раді, але деталі поки не розкривають.

Ми ж вирішили пригадати, як проходила інавгурація інших президентів України. Спойлер: без накладок та непорозумінь жодне свято не обійшлося.

Леонід Кравчук

1991 рік присягу приймав перший президент незалежної України – Леонід Кравчук. Церемонія була дуже скромною, і провели її швидко – Кравчук приносив присягу через три дні, після оголошення результатів ЦВК.

Заковикою став той факт, що присягати ще було не на чому – Конституції України не існувало. Тоді депутат Львівської області Роман Лубківський запропонував присягати на самій древньої святині країни – Пересопницькому Євангелії. У підсумку Кравчук одну руку тримав на серце, а другу одночасно на Конституції неіснуючої УРСР і на Євангелії.

Проблема була і з українським Гімном: слова тексту були затверджені, співати його могли лише одиниці.

Після інавгурації не було банкетів і будь-яких святкувань. Не було деякий час у президента і власного кабінету.

Леонід Кучма

Перша інавгурація Кучми в 1994 році була досить скромною. У зал Верховної Ради президент увійшов через бічні двері без почестей. Гімн грав військовий оркестр, але його все ще ніхто не співав. Присягав Леонід Кучма також на Пересопницькому Євангелії.

Після інавгурації президент поспішив в Маріїнський палац: там був влаштований прийом, а перед ними Кучма повинен був зустрітися зі своїм попередником для рукостискання. Але урочиста частина в Раді пройшла настільки швидко, що Кравчук просто не встиг приїхати на місце зустрічі, а Кучмі довелося чекати його на вулиці.

Куди більш урочисто проходила друга інавгурація Кучми в 1999 році.

У першу чергу тому, що свято перенесли із залу Ради в палац «Україна». Саме тоді з’явилися вперше символи влади – президентська булава, гербова печатка і нагрудний знак. Виготовлялися вони в терміновому порядку, оскільки затверджені Леонідом Кучмою були в останній момент.

У палаці зібралося безліч гостей, не тільки представників областей України, але і тодішній прем’єр-міністр РФ Володимир Путін, глава Білорусі Олександр Лукашенко, глава «Газпрому» і навіть кінорежисер Микита Міхалков.

Віктор Ющенко

У Віктора Ющенка в 2005 році було цілих дві присяги: нелегітимна і легітимна. Перша відбулася ще до офіційного оголошення результатів ЦВК на тлі акцій протесту, учасники яких заявляли про фальсифікації виборів. Тоді на трибуну вийшов соратник Ющенка, Ігор Юхновський та запросив його принести присягу на Біблії і Конституції, незважаючи на протести спікера Литвина. Ющенко зачитав текст присяги з трибуни парламенту з вимкненим мікрофоном, а Литвин оголосив присягу нелегітимною.

Офіційна інавгурація Ющенка відбулася 23 січня 2005 року. Після урочистої частини в Раді, новий президент поїхав на Майдан, де проходила «помаранчева революція». На знак миру він запустив у небо білих голубів, але птахи не особливо хотіли злітати і просто сховалися під даху.

Віктор Янукович

Інавгурація Януковича в 2010 році була, мабуть, самою багатою на курйози. Вона пройшла при напівпорожньому залі Ради, тому що опозиція проігнорувала церемонію.

Коли він входив до будівлі Верховної Ради двері перед ним практично закрилися. Ситуацію врятували солдати почесної варти. А під час присяги Янукович замість того, щоб посвідчення президента, як наказано, покласти назад на подушку, сховав його в кишеню.

Петро Порошенко

У 2014 році пройшла інавгурація Петра Порошенка. Церемонія проходила у Верховній Раді. Святкування пройшло в Мистецькому арсеналі.

Сама інавгурація пройшла спокійно, але до неї, біля будівлі парламенту, несподіванка все ж відбулася. Коли Петро Порошенко входив до будівлі Верховної Ради солдатів почесної варти втратив свідомість в той самий момент, коли повз нього проходив новий президент.

На цю інавгурацію прибули 20 президентів і делегації з 50 країн світу.