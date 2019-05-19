У Франції великий завод тимчасово припинив роботу через забрудненої нафти з Росії

Франція зупинила роботу нафтогазового концерну Total і ряду установок нафтопереробного заводу в місті Лойн. Причиною стали технічні перевірки з-за постачання забрудненої нафти з Росії.

«Враховуючи проблеми з трубопроводом «Дружба», потужності НПЗ не можуть бути задіяні повністю», – йдеться в повідомленні концерну.

Уточнимо, що призупинення роботи сталася в п’ятницю, 17 травня. Для відновлення роботи, фахівцям знадобилися добу. У суботу, 18 травня, Total відновив роботу.

Тим не менш, керівництво компанії продовжує докладати зусилля для того, щоб знизити впливу наслідків на постачання бензину, дизельного палива і мазуту клієнтам.

Раніше повідомлялося, що білоруський концерн “Белнефтехим” зажадав компенсацію від російської “Транснафти” за поставку неякісної нафти.

Тим часом Угорщина призупинила поставки російської нафти по нафтопроводу “Дружба”.