«Саакашвілі програв усе, що можна»: Пушков прокоментував заяву грузинського політика про Зеленском

Російський сенатор Олексій Пушков відреагував на заяву колишнього президента Михайла Саакашвілі про те, що Володимиру Зеленському не потрібно проводити двосторонні переговори з Росією, оскільки ця країна не є договороздатним.

На своїй сторінці у Twitter Пушков нагадав екс-президента Грузії про те, що в своїй країні він програв абсолютно все. Також Пушков звернувся до Володимиру Зеленському і закликав його не прислухатися до рекомендацій Саакашвілі в тому, що стосується співвідношень Києва і Москви.

«Зеленському не варто прислухатися до Саакашвілі з питання про відносини з Росією. Саакашвілі з Росією програв все, що можна. Пішов в шалену атаку на Цхінвалі в серпні 2008, яка стала початком його кінця. Був вигнаний із своєї країни, а потім і з України. Той ще порадник», — підкреслив сенатор.

Нагадаємо, що Саакашвілі закликав Зеленського не проводити переговори з Росією, оскільки з цією країною нібито неможливо домовитися. Замість цього грузинський політик радить новому президентові України розпочати боротьбу проти свого попередника Петра Порошенка.