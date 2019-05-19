У день інавгурації Зеленського Портнов подасть заяви про злочини Порошенко

Повернувся сьогодні, 19 травня, в Україну відомий юрист Андрій Портнов заявив, що вже з завтрашнього дня, тобто з 20 травня, починає подачу заяв в НАБУ та ДБР про скоєні злочини Петром Порошенком та людьми з його оточення.

Портнов вважає, що українські суди задовольнять клопотання прокурорів про взяття під варту Порошенко. При цьому він також вважає необхідним забезпечення арешту майна президента і його активів, у тому числі в офшорній юрисдикції.

Для цього команда Портнова вже провела підготовчу роботу і консультації в Панамі і Великобританії.

Андрій Портнов назвав ряд персоналій з оточення Порошенко, яким загрожує кримінальне переслідування в першу чергу. Серед них глава його фракції в парламенті Герасимов, голова фракції «Народного Фронту» Максим Бурбак, колишній заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, нардеп Сергій Пашинський і комерсанти-чиновники з оточення Порошенко.