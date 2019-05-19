За добу на Донбасі ворог здійснив 18 обстрілів позицій ЗСУ

Прес-центр Операції об’єднаних сил повідомляє, що за добу ворог обстріляв позиції ЗСУ 18 разів, з них 6 разів з забороненої Мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів поранено четверо бійців ЗСУ.

За минулу добу оперативна обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалась складною, але контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції наших захисників, при цьому шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм із загальною витратою 81 боєприпас, з них артилерійських пострілів калібру 152 мм – 6, артилерійських пострілів калібру 122 мм – 20, мінометних мін калібру 120 мм – 30, мінометних мін калібру 82 мм – 22 штуки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник 10 разів порушив режим тиші, з них:

тричі поблизу населеного пункту ПІСКИ, з населених пунктів СТАРОМИХАЙЛІВКА і ВЕСЕЛЕ – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

чотири рази біля міста АВДІЇВКА, з напрямку населених пунктів МІНЕРАЛЬНЕ і ЯСИНУВАТА – з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, з території населеного пункту ВАСИЛІВКА – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу населених пунктів МАР’ЇНКА і ПІЩЕВИК, з населених пунктів ТРУДІВСЬКИЙ і ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог вісім разів обстріляв позиції наших захисників:

поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ, з населеного пункту СЕНТЯНІВКА – з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм;

п’ять разів біля населеного пункту КРИМСЬКЕ, з території населеного пункту СЕНТЯНІВКА – з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу селища міського типу ПІВДЕННЕ, з напрямку шахта ГАГАРІНА – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

біля населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, з населеного пункту МИКОЛАЇВКА – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

Також читайте: 1736 тіл загиблих військових вивезли за 5 років з Донбасу пошукові групи “Евакуація-200”

Опівночі, з метою захоплення ротного опорного пункту бригади, яка обороняє КРИМСЬКЕ, група ворожої піхоти перемістилась в смугу забезпечення. Для прикриття дій своєї піхоти ворог розпочав інтенсивний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Солдати Петро Парсенович та Роман Досяк в цей час знаходилися на взводному опорному пункті. Помітивши переміщення ворога, вони разом з товаришами відкрили вогонь по групі противника. В результаті рішучих дій наших захисників ворог був примушений відступити.

Для прикриття відступу противник посилив обстріл взводного опорного пункту, в результаті чого Петро і Роман отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу та евакуювали. Загрози для життя військовослужбовців немає.

На цьому ж напрямку вже удень противник намагався у межах іншого батальйонного району оборони провести розвідку боєм.

Під прикриттям вогню гранатометів ворожа піхота почала наближатись до наших позицій.

Солдат Сергій Савельєв, після виявлення ворога, разом з товаришами зосередженим вогнем примусив противника відступити.

Під час зміни позиції поблизу Сергія вибухнула одна з ворожих гранат, внаслідок чого воїн отримав поранення. Йому було надано медичну допомогу та організовано евакуацію. Загрози для життя військовослужбовця немає.

З метою здобуття більш вигідного для себе положення поблизу міста АВДІЇВКА, противник намагався приховано переміститися в смугу забезпечення.

Прапорщик Олександр Козин, який в цей час знаходився на взводному опорному пункті, помітив переміщення противника та разом з товаришами відкрив по ворогу вогонь, примусивши його відступити.

Прикриваючи свій відступ, противник розпочав обстріл наших захисників з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок вибуху гранати Олександр отримав поранення. Військовослужбовцю було надано допомогу та евакуйовано. Загрози його життю немає.

За виявлену мужність та відвагу прапорщик Олександр Козин і солдати Петро Парсенович, Роман Досяк та Сергій Савельєв будуть представлені до нагородження.

На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, в районі проведення операції протягом минулої доби двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометі та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”. Вогонь противник вів з населеного пункту УЖІВКА.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання щодо підтримання законності та правопорядку в районі проведення операції. За розпорядженням Командувача об’єднаних сил в населених пунктах і на основних шляхах сполучення проводяться профілактичні фільтраційні заходи, посилений контрольно-пропускний режим та цілодобове несення патрульно-постової служби.

За минулу добу представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил виявили та припинили 820 адміністративних правопорушення і розкрили 21 кримінальний злочин, чотири з яких пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів сім осіб.

18 травня через контрольні пункти в’їзду-виїзду на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхали понад 18 тисячі осіб та близько 2,5 тисяч транспортних засобів. Водночас близько 21 тисяч осіб і близько 2,5 тисяч транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотньому напрямку. У пропуску через контрольні пункти в’їзду-виїзду відмовлено чотирьом особам. Прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил виявлено з ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму понад 103 тисячі гривень.

Місцеві військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи працювали у штатному режимі.

Суспільно-політична та гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

Джерело: Прес-центр ООС