«Порошенко буде сидіти». Журналісти опублікували перше інтерв’ю Портнова в Києві

Журналісти опублікували перше інтерв’ю Андрія Портнова, який сьогодні, 19 травня, приїхав в Києві.

В ексклюзивному інтерв’ю «Країні» він розповів про те, чим планує зайнятися вже в самий найближчий час.

Портнов назвав ряд персоналій з оточення Порошенко, яким загрожує кримінальне переслідування в першу чергу. Серед них глава його фракції в парламенті Герасимов, голова фракції «Народного Фронту» Максим Бурбак, колишній заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов, нардеп Сергій Пашинський і комерсанти-чиновники з оточення Порошенко.

Коментуючи свої відносини з командою нового президента Портнов каже, що не бачить себе в системі органів влади при Зеленском-президента. Також Портнов вважає, що керівники СБУ Грицак і ГПУ Луценко повинні бути відправлені у відставку. А у нового глави держави є всі юридичні підстави для розпуску Верховної Ради.