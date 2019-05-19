Миттєва реакція: “Азов” показавши відео знищення російської гаубиці та БМП

У районі Світлодарської дуги військовослужбовці із полку Нацгвардії “Азов” прицільним ударом знищили російську гармату, та щойно вчинила артилерійський наліт на українську територію.

“Бійці спецпідрозділу “Азов”, які виконують бойові завдання на Світлодарській дузі, продовжують нищити ворога, що зазіхнув на українську землю. Нещодавно БТГр (батальйонно-тактовна група – ред.) “Азова” зафіксував ворожу гаубицю та успішно відпрацював по ній. Також знищено взводний опорний пункт противника та замасковану техніку”, – сказано в анотації.

На відео показано, як гаубиця НЗФ важкого 122-мм калібру відкриває вогонь. У цей час її фіксує безпілотний літальний апарат “Азова”. Поки розрахунок гаубиці починає згортання, відбувається коригування вогню у відповідь і завдається удар.

Відтак знищено гармату, яка “працювала” в 30-кілометровій прифронтовій зоні з порушенням Мінських урік.

У цьому ж відео зйомками з БПЛА показано прицільні артудари по траншеях ВОПу (чотового опорного пункту ворога) та пряме влучання з БМП (бойовій машині піхоти) окупантів.

“Обіцяємо, що й надалі будемо нещадно бити окупанта та виженемо російську чуму з нашої землі!” – заявили в “Азові”.