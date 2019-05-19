Інавгурація Зеленського буде нестандартною і з «фишечками», держохорона на чеку

20 травня, пройде інавгурація Володимира Зеленського, в сценарії якої заплановано багато змін.

Про це повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» начальник Управління Держохорони Валерій Гелетей.

«Від того, скільки буде закордонних делегацій і гостей, залежатиме точну кількість правоохоронців, задіяних в охороні під час інавгурації», — повідомив він.

За словами Гелетея, штаб новообраного президента запланував багато істотних змін у ході Дня інавгурації, однак жодне з них не несе загроз безпеки. він підкреслив, що якщо такі виникнуть, від «фішечек» доведеться відмовитися, так як це принципове питання.

Гелетей запевнив, що під час заходу охорона буде працювати на високому рівні і в посиленому режимі. Ще невідомо точна кількість представників держохорони, які будуть задіяні, так як воно буде залежати від числа прибулих делегацій. У даний момент представники інших країн вже прибувають в Київ.

Також Гелетей зазначив, що під державною охороною Зеленський буде перебувати постійно після проведення інавгурації і офіційного вступу на посаду глави держави.