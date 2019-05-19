Ватажки “ЛДНР” вирушили в “секретну” поїздку в Росію

Ватажки терористичних «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилин і Леонід Пасічник побували в Москві.

За інформацією з тих же джерел, їхати в Москву Пушилину і Пасічнику довелося, щоб зустрітися з новим куратором Кремля по Донбасу. На місце Владислава Суркова повинен заступити Михайло Бабич, колишній посол Росії в Білорусі. Офіційно посада Бабича буде звучати як «радник Путіна по країнам СНД і частково визнаних держав», а затвердити його збираються до 28 травня.

Зустріч Пушилина і Пасічника з Бабичем затягнулася на дві години. На окупованих територіях оцінили, як ватажкам терористів оперативно поміняли господаря. «Пушилин і Пасічник готові змінити сюзерена. Вчора були сурковские, завтра стануть бабичские», — говорять автори профільного Telegram-каналу.