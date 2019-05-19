На демонстрацію проти євроскептиків вийшли тисячі поляків

На вулиці Варшави на проєвропейську демонстрацію вийшли тисячі людей. Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав поляків виступити на захист ідеї єдиної Європи.

За тиждень до виборів до Європарламенту тисячі поляків вийшли в суботу, 18 травня, на вулиці Варшави, аби підтримати ідею єдиної Європи. Демонстрація була організована блоком “Європейська коаліція”, створеним польської опозицією з метою протистояти націоналістичній політиці правлячої партії “Право і справедливість” (ПіС).

За різними даними, кількість учасників акції становила від семи до 45 тисяч людей. На проєвропейську демонстрацію з’їхалися поляки з усієї країни, повідомляє інформагентство AFP. Активісти несли вулицями Варшави польські прапори і прапори Євросоюзу, вигукували гасла “Свобода, рівність, демократія”, “Ми хочемо Європи” і “Ми переможемо”.

Дональд Туск закликав співвітчизників підтримати єдину Європу

Президент Європейської Ради Дональд Туск, який також брав участь в демонстрації, закликав своїх співвітчизників до боротьби з євроскептиками. “У вас немає іншого вибору. (…) Ви не можете віддати в їхні руки майбутнє ваших дітей і онуків”, – заявив політик, маючи на увазі правоконсервативну правлячу партію Польщі ПіС, яку Брюссель звинувачує у відступі від загальноєвропейських цінностей. “Наші діти і внуки ніколи нам цього не пробачать. Домагайтеся перемоги”, – закликав Туск. Вибори до Європарламенту відбудуться в ЄС з 23 по 26 травня 2019 року.

Тим часом лідер ПіС Ярослав Качинський під час виступу перед своїми прихильниками у Кракові заявив, що опозиція неспроможна представляти або захищати інтереси Польщі в Євросоюзі, передає агенція AP. За його словами, головна опозиційна партія “Громадянська платформа” підтримує ліву та антихристиянську політику.

Акція в центрі Варшави

Провадження Брюсселя проти Польщі

Партію “Право і справедливість” Ярослава Качинського регулярно критикують у Брюсселі за її курс, за якого національні інтереси Польщі превалюють над зобов’язаннями країни перед партнерами по Євросоюзу. Через судову реформу, яку проводить чинний уряд, в квітні 2019 року Брюссель почав провадження проти Польщі у зв’язку з порушенням країною права ЄС.

Дональд Туск обіймав з 2007 по 2014 рік посаду прем’єр-міністра Польщі. Багато експертів вважають, що після закінчення терміну його повноважень як президента Європейської Ради поляк збирається продовжити політичну кар’єру у себе на батьківщині.

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Джерело: DW.COM