У матчі футбольної Прем’єр-ліги “Олександрія” програла “Львову”

Футболісти “Олександрії” з рахунком 0:1 поступилася “Львову” у домашньому поєдинку 29-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги

Автором єдиного голу на стадіоні “Ніка” став бразильській легіонер львів’ян Педро Феррейра, який відзначився на 59-й хвилині зустрічі, повідомляє Укрінформ.

“Олександрія” втратила очки у четвертому матчі поспіль (1 нічия, 3 поразки).

Заключний поєдинок 29-го туру розпочнеться о 17.00 у Запоріжжі, де луганська “Зоря” зійдеться з донецьким “Шахтарем”, який у разі успіху може достроково оформити чемпіонство.

Результати інших матчів туру:

“Ворскла” (Полтава) – “Арсенал-Київ” – 2:0

голи: Юрій Коломоєць (6-а хвилина), Денис Васін (58);

“Динамо” (Київ) – ФК “Маріуполь” – 2:1

голи: Карлос Де Пена (32), Віктор Циганков (87) – Валерій Федорчук (90+2);

“Карпати” (Львів) – “Десна” (Чернігів) – 2:0

голи: Крістіан Понде (52), Сергій М’якушко (77);

“Олімпік” (Донецьк) – “Чорноморець” (Одеса) – 2:1

голи: Матар Діє (17), Роман Вантух (49) – Василь Павлов (47).

Турнірне становище:

перша шістка – “Шахтар” – 73 очки (після 28-ми ігор), “Динамо” – 65 (29), “Олександрія” – 48 (29), “Маріуполь” – 39 (29), “Зоря” – 39 (28), “Львів” – 33 (29).

друга шістка – “Десна” – 38 (29), “Ворскла” – 38 (29), “Олімпік” – 31 (29), “Карпати” – 29 (29), “Арсенал-Київ” – 25 (29), “Чорноморець” – 22 (29).

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Нагадаємо, на другому етапі чемпіонату України перші шість клубів в два кола борються за медалі і місця в єврокубках, інші шість команд визначать двох аутсайдерів Прем’єр-ліги.

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Джерело: Укрінформ