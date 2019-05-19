Масштабна пожежа на АЗС в Житомирі: з’явилися нові подробиці і фото

У Житомирі з-за великої пожежі на автомобільній заправці постраждали дві людини. Про це повідомили в прес-службі місцевої ДСНС.

Як розповіли рятувальники, площа пожежі склала 100 «квадратів». Вогонь встиг знищити три автомобілі, ще один пошкоджено. Крім того, горіла газова арматура запірна над підземних газових резервуаром.

«За попередньою інформацією 2 людини госпіталізовані в медустанови, їх особи встановлюються», – розповіли в ДСНС.

Також в ДСНС зазначили, що на гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 рятувальників на чолі з начальником Управління.